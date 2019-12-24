Главный нарколог Москвы назвал «безопасный» алкогольный напиток

Москва, 24 декабря. Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн считает, что сухое белое вино является самым «безопасным» алкогольным напитком.

В преддверии новогодних праздников столичный врач дал несколько важных рекомендаций россиянам. Он выступил на конференции «Безопасный Новый год».

«Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве — это все очень здорово», — сказал Брюн, его слова приводит РИА Новости.

Нарколог призвал не пить много и знать свою меру. Он напомнил, что большое количество алкоголя провоцирует сильный токсический эффект.

Утром после праздников одной бутылкой «Боржоми» от похмелья не спастись. Именно поэтому доза алкоголя должна быть умеренной. Он также добавил, что в промежутках между употреблением спиртного стоит плотно поесть.

Ранее звезда юмористического сериала «Воронины» Андрей Носков поделился личными рекомендациями о правильной закуске. Он назвал лучшей закуской под водку соленые помидоры и огурцы.

Артист считает, что на новогоднем столе должны быть не только бутерброды и соленья, но и горячие блюда. Если россияне собираются праздновать до утра, то лучше поесть мясные блюда. Хорошая закуска нивелирует эффект алкоголя.

Напомним, что Минздрав РФ предупреждает о вреде спиртных напитков на здоровье человека. Ведомство призывает россиян вести здоровый образ жизни.