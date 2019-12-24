Су-57 могут стать носителями для комплексов «Кинжал» после 2030 года

Москва, 24 декабря. Истребители пятого поколения Су-57 могут вооружиться комплексами «Кинжал». Усиление военных самолетов планируют провести после 2030 года. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил представитель Военно-космических сил.

Во время осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной российские военные сообщили, что до 2028 года будут перевооружены три авиационных полка. В войсковые соединения поступят беспилотные летательные аппараты «Охотник» и современные истребители Су-57.

«Кроме того, после 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя /…/ для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — сообщили президенту.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард», заступит на дежурство в ближайшие дни. В следующем году охрану российских рубежей начнут нести 22 новые пусковые установки, оснащенные баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард».

По данным министра обороны Сергея Шойгу, в 2019 году на вооружение в российские войска поступило более 6,5 тысяч единиц модернизированного вооружения, в том числе 600 танков и бронированных машин, более 140 самолетов и вертолетов, 13 космических аппаратов, одна подлодка, восемь боевых кораблей, а также 17 катеров и судов.

К настоящему моменту доля современных образцов вооружения в ВС РФ составляет более 68%.