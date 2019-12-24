Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой

Москва, 24 декабря. Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет. Он стал гостем шоу «А поговорить?» на YouTube-шоу.

Артист признался, что отношения с Пугачевой налагают на него «особую двойную ответственность», поэтому она старается беречь себя больше, чем до брака с королевой отечественной эстрады. По словам Галкина, он обсуждал с женой возможные последствия столь весомой разницы в возрасте и появления у Пугачевой детей в возрасте 70 лет.

«Алла совершенно сознательна, больше уделяет внимания детям, чем я, старается проводить с ними больше времени, часто говорит: «Хочу успеть чему-то их научить, что-то им дать». Она безумно ответственная мать», — поделился шоумен.

Старения артистки он не замечает, о чем сам и рассказал. Галкин отметил, что в начале отношений «пенсионером» чувствовал себя он в связи с особенностями характера, однако с течением времени супругам удалось адаптироваться и понять друг друга.

Ранее сообщалось, что Галкин объявил о намерении построить готический храм для примадонны российской эстрады. Оказывается, пародист выкупил несколько участков в деревне Грязь. На этой территории он планирует построить часовню и небольшой парк.