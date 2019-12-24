RT зашифровал в видеоролике самые хайповые новости 2019 года

Москва, 24 декабря. Телеканал RT подготовил интерактивный новогодний подарок для своих зрителей.

Телеканал опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик под названием «RT вас всех [censored]!», в котором зашифрованы самые хайповых новости 2019 года.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии», — говорится в подписи к видеоролику.

При этом зрители, которые смогут правильно расшифровать все загадки в видеоролике, получат призы от телеканала RT.