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RT зашифровал в видеоролике самые хайповые новости 2019 года

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RT зашифровал в видеоролике самые хайповые новости 2019 годаМосква, 24 декабря. Телеканал RT подготовил интерактивный новогодний подарок для своих зрителей.

Телеканал опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик под названием «RT вас всех [censored]!», в котором зашифрованы самые хайповых новости 2019 года.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии», — говорится в подписи к видеоролику.

При этом зрители, которые смогут правильно расшифровать все загадки в видеоролике, получат призы от телеканала RT.

Источник: RT
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