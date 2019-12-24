Главные новости 24 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 24 декабря.

В Хабаровском крае упал истребитель Т-50. Сообщается, что в результате ЧП летчик остался жив. Истребитель Т-50 потерпел крушение в Хабаровском крае.

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию: ее госпитализировали из-за нарушенной герметизации левого импланта. Кудрявцеву экстренно прооперировали из-за разрыва импланта.

Оперативники СБУ могли погибнуть после того, как местным бандитам передали информацию о прибытии спецгруппы. Группу сотрудников СБУ пытали, а затем расстреляли в Закарпатье, сообщили СМИ.

Она получит двигатель 2,0 MPI, интеллектуальную вариаторную трансмиссию нового поколения Smartstream IVT и передний привод. Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России.

Более 30% собак в РФ заражены эхинококкозом — заболеванием, которое может представлять смертельную угрозу для человека. Россиян предупредили о смертельно опасной болезни, передающейся через собак.

Американский эсминец USS Ross во вторник зашел в порт Одессы и пришвартовался у причала. Американский эсминец встал в порту Одессы.

Владимир Соловьев в прямом эфире ток-шоу «Вечер» поставил в культурный тупик украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Украинский эксперт Ковтун оконфузился в студии у Соловьева.

Телеведущий Иван Ургант во время своего шоу на «Первом канале» высмеял комиков из «Уральских пельменей». Ургант высмеял юмористов «Уральских пельменей» и их зрителей.

Россиянин погиб после падения с высоты шестого этажа в Таиланде. Об этом сообщают местные СМИ. Россиянин погиб после падения с шестого этажа в Паттайе.

Леонид Волков стоит перед дилеммой: признать растрату денег от анонимных жертвователей или выдать спонсоров Навального. Волков в овечьей шкуре. Финансиста ФБК Навального ждет «небо в клеточку».