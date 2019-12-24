Турция перебрасывает боевиков из Сирии на помощь ПНС Ливии

Появляются новые свидетельства переброски Турцией джихадистов из Сирии для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии. Агентство Bas News сообщило, что протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать боевиков на севере Сирии для переброски в Ливию.

Как сообщает источник, террористам обещают выплатить 300 долларов сразу, а зарплата во время боевых действий в Ливии будет достигать 1500 долларов. Боевиков набирают на территории северной Сирии, подконтрольной протурецким боевикам — в Африне, Азазе, Джераблусе, Аль-Бабе, Идлибе, Телль-Абъяде и Рас аль-Айне.

Также сегодня стало известно, что полевые командиры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) бежали вместе со своими людьми из Сирии в Турцию для последующей переброски в Ливию. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своем канале Telegram (@Oleg_Blokhin).

Стало известно о бегстве главарей ХТШ, известных под именами Абдуррахман Атуан, Абу Али Сарая и Мухаммад Халид Никар, через пограничный переход «Атма» в Турцию для последующей переброски в Ливию.

В настоящее время 25-я дивизия спецназначения Сирийской арабской армии находится в шести километрах от города Маарет ан-Нуман. Наступление на юго-востоке Идлиба, начатое 19 декабря, развивается успешно — САА удалось освободить десятки населенных пунктов, а также крупный город Джарджаназ. Фактически большая часть боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» — из отрядов названных выше полевых командиров — бросила свои позиции без боя, оставив в обороне союзников из террористической группировки «Хуррас ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ международной террористической сетью «Аль-Каида»1).

Как отмечает Олег Блохин, «Хуррас ад-Дин» обвиняет главаря ХТШ Абу Мухаммада аль-Джулани в том, что он продался «Братьям-мусульманам» (исламистское религиозно-политическое движение запрещено в РФ) и предал союзников в Идлибе, согласившись эвакуировать своих боевиков на Балканы и в Ливию. Джулани возглавлял в Сирии группировку «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в РФ), которая позже была преобразована в «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Соответственно, утром 22 декабря полевой командир «Хуррас ад-Дин» Биляль Саид, известный как Абу Хадиджа аль-Урдуни, был уничтожен в машине на трассе между населенными пунктами Ад-Дана и Турманин — то есть недалеко от турецкой границы, — отмечает Олег Блохин. Это уже третий за полтора месяца деятель НВФ из района сирийско-турецкого приграничья, который был недоволен уходом боевиков в Ливию и критиковал Джулани, — за что поплатился жизнью, чтоб не мешал».

Это не первые сведения о переброске сирийских джихадистов в Ливию. Во время летней кампании Сирийской арабской армии удалось без боя взять Хан-Шейхун и запереть боевиков в «латаминском котле». Тогда террористы ХТШ и «Джейш аль-Изза» бежали в Турцию через пограничные переходы «Атма» и «Баб аль-Хава». Федеральное агентство новостей нашло доказательства переброски джихадистов из Идлиба на территорию Ливии — через порты Мерсина и Стамбула боевиков отправляли в Мисурату и Триполи.

Ранее стало известно, что переброшенные из Сирии боевики принимают участие в боевых действиях в Ливии на стороне бандформирований, лояльных так называемому Правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Чтобы поддержать формирования ПНС против Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, Турция перебрасывает из Идлиба террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с этой коалицией группировок.

В апреле Халифа Хафтар объявил о новом этапе контртеррористической операции против группировок, удерживающих Триполи. С этого момента переброска боевиков из Сирии в Ливию стала носить массовый характер. Сухогрузы и контейнеровозы с боевиками на борту доставлялись вместе с вооружением для бандформирований ПНС из портов Турции.

В конце лета тысячи боевиков вышли на территорию Турции через погранпереходы, закрытые для мирного населения. Пропустив террористов вместе с членами их семей, турецкие пограничники вместе с ХТШ закрыли пограничный переход для мирного населения, что привело к демонстрациям и митингам в Идлибе.

По данным источников ФАН, на турецком сухогрузе Medcon Sinop в Ливию были доставлены около двух тысяч террористов. Параллельно Анкара наладила поставки в Триполи и Мисурату бронеавтомобилей Kipri и беспилотников Bayrakhtar. Как рассказал пленный боевик ПНС, в Ливии видели и главаря разгромленных на юге Идлиба террористов «Джейш аль-Изза» Джамиля Шахади ас-Салеха — он получил ранение при ударе ВКС РФ и был вывезен для лечения в Турцию. Из Турции он попал в Ливию, где воевал на стороне бандформирований ПНС.

Как сообщало в середине октября издание Arabi Today, за три месяца в контролируемые ПНС порты Ливии из Турции прибыли семь грузовых кораблей. Источники в ПНС рассказали изданию, что только за лето бандформирования получили порядка 12 тысяч единиц стрелкового оружия, сотни крупнокалиберных минометов и зенитных установок, 1200 единиц ПТУР и других видов противотанкового оружия, а также 40 тяжелых минометов. Вместе с вооружением Турция поставила бандам ПНС миллионы единиц боекомплекта.

В начале осени из-за поддержки Турции наступление ЛНА затормозилось — ливийская армия продолжала операцию по освобождению Триполи, однако продвижение практически остановилось. 12 декабря фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи, призвав боевиков ПНС не оказывать сопротивления. Вероятно, новое наступление ЛНА вынудило Турцию возобновить переброску джихадистов из Сирии в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.