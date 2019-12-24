Украинский министр экономики пожаловался на низкую зарплату

Киев, 24 декабря. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пожаловался на низкую зарплату. По его мнению, маленькие зарплаты могут подтолкнуть чиновников к коррупции.

Милованов назвал уровень зарплаты «неприемлемо маленьким». По его мнению, топ-руководство в министерстве должно получать от пяти тысяч до десяти тысяч долларов.

«Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15-20 тысяч гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», — сказал украинский министр в интервью агентству «ЛигаБизнесИнформ».

Ранее на низкую зарплату жаловался министр юстиции Денис Малюська. По его словам, сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, он покинет пост главы министерства.

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет ранее сообщил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семью.

Осень украинские СМИ обнародовали данные о зарплатах, которые получили президент Украины Владимир Зеленский и сотрудники его офиса. Как выяснилось, Зеленский за август заработал чуть больше тысячи долларов.