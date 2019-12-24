Россия стала ключевым международным игроком, который смог навести в Сирии порядок

Москва, 24 декабря. Россия, оказывая Сирии весомую помощь, утвердила свою победу на международном поле в борьбе с терроризмом. Об этом заявил заместитель председателя Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Он отметил, что, действительно, терроризм окончательно не побежден и не решены вопросы гражданской войны, однако «де-факто этот блицкриг арабской весны разбился о Сирию». В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» Владимир Орлов рассказал, что ближневосточная республика «стала тем камнем, который остановил волну арабской весны».

«И во многом это было достигнуто благодаря России. На сегодняшний день все мировое сообщество вынуждено признать, что именно Россия стала тем ключевым международным игроком, который смог навести в Сирии порядок и поставить это государство на путь к миру», — объяснил эксперт.

Отметим, российские журналисты побывали в сирийской Ракке. Город в течение длительного времени считали столицей боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1. Собеседник издания уверен, что Россия поможет Дамаску восстановить гражданскую инфраструктуру Ракки, которую захватили курдские радикалы в марте 2013 года, а после и террористы ИГ1. В рамках операции Анкары «Источник мира» против курдских бандформирований правительственная армия Сирии смогла вернуть город под контроль Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.