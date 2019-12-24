Как первый поезд в Крым встречали в Ростове-на-Дону — репортаж ФАН

Поезд № 07 Санкт-Петербург — Севастополь продолжает свое движение по пути в Крым. 25 декабря в 09.25 состав прибудет в конечную точку. В поезде большое количество представителей средств массовой информации, вместе с ними едут известные крымские блогеры. В Ростове-на-Дону, столице Южного федерального округа, в который входит Крым и Севастополь, поезд встречал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Федеральное агентство новостей публикует его репортаж.

Блогеры на марше

По всему пути следования, помимо многочисленных СМИ, маршрут поезда Санкт-Петербург — Севастополь активно освещают известные крымские блогеры Алена Бардовская (216 тыс. подписчиков), Игорь «Капитан Крым» (87 тыс. подписчиков) и Александр Михайленко (16 тыс. подписчиков). Каждый из них уже успел поделиться впечатлениями от пребывания в Санкт-Петербурге, пережить томительный момент ожидания отправления поезда, а также показать поездной быт.

Алена Бардовская едет вместе со всей семьей. Она планирует не спать всю ночь с 24 на 25 декабря и сразу после пересечения Крымского моста выложить свой влог об этом событии. Игорь «Капитан Крым» выкладывает ролики по всему пути следования поезда. Александр Михайленко пока свои планы не озвучивал, но успел показать вагон, в котором едет.

Ну, а блогер Виктор «Жизнь Петровского» (55 тыс. подписчиков) решил отколоться от коллектива и не ехать в Санкт-Петербург, а отправиться в Крым на втором поезде — из Москвы в Симферополь, с Казанского вокзала. Его привлекла перспектива проехать по Крымскому мосту на новеньком двухэтажном поезде. Виктора не смутило, что он приедет в Крым на сутки позже питерского поезда и своих коллег по блогерскому ремеслу. Ну что же, репортажи из этого поезда тоже будем ждать с нетерпением.

Ветеран на пути в Крым

Севастопольским поездом едет 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Попов. Именно он освобождал Керчь и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Ветеран сел в поезд в Чудово и уже успел пообщаться с журналистами. Александр Петрович поделился мнением, что отдать Крым после распада СССР было большой ошибкой, результатом амбиций политиков, которую пришлось исправлять уже в наше время. «Был Крым российским, так российским и остается», отметил Александр Петрович.

Поездкой Попов тоже доволен: ветеран рассказал, что вагоны сейчас прекрасные, о которых во время войны он не мог даже мечтать, ведь ездили тогда в теплушках. Для Александра Петровича символично, что в местах, по которым проходит поезд, он вместе с однополчанами форсировал Керченский пролив. Сейчас он едет отдать дань памяти погибшим товарищам, своими глазами увидеть Крымский мост и чудо-аэропорт в Симферополе.

Ростов и Крым вместе идут на рекорд

Ростова-на-Дону пассажиры первого поезда в Крым Санкт-Петербург — Севастополь ждали с нетерпением. Дело в том, что позади оставался один из самых протяженных участков в пути без остановок от Россоши, из которой состав отправился в Ростов в 11.26. Путь занимает целых 6,5 часа.

В 18.00 вместе со мной состав пришел встречать известный киевский блогер и журналист Сергей Рулев (10 тыс. подписчиков). С некоторых пор он стал ростовским блогером, которого знают практически все в городе. Покинув Украину после Майдана, он обосновался в Ростове и стал одним из двух украинских журналистов, официально аккредитованных при МИД РФ. Вторым является Роман Цымбалюк из украинского информагентства УНИАН, который из года в год «отмечается» нелепыми вопросами на больших пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина.

У Романа и Сергея совершенно разные взгляды, да и жизнь у них разная. Рулев недавно, в свои 65 лет, в Ростове-на-Дону сдал нормы ГТО и получил золотой значок. Кстати, Сергей ежегодно ездит в Севастополь на день ВМФ. Так что севастопольский поезд для этого блогера очень дорог, и он сожалеет, что в силу разных причин не сумел на него попасть.

Среди проводников первого поезда в Крым — молодые ростовские путейцы. Год назад студенты Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) Александра Шульга и Валерий Швалов одержали победу во всероссийском конкурсе студенческих отрядов проводников. Они и едут первым поездом в Крым. В Ростове им вручили сувенир в виде копии модели первого паровоза братьев Черепановых, которую создали к 90-летию РГУПС.

Вручение такого же сувенира симферопольским учащимся техникума состоится в 7.30 25 декабря в рамках акции «Дороги, которые нас объединяют». Цель акции — укрепить дружеские контакты между Ростовом и Крымом.

26 декабря, после прибытия поезда из Москвы в Симферополь, состоится его торжественная встреча с участием членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, руководителей Республики Крым, представителей общественных и молодежных организаций.

В ходе праздничных мероприятий лучшие силачи из Ростова и Севастополя планируют установить рекорд России по буксировке железнодорожного состава. Приурочить рекорд решили к открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Совместный рекорд спортсменов из Севастополя и Ростова, по замыслу организаторов, будет символизировать соединение полуострова с материковой Россией. А, чтобы подкрепить символичность акции, на поезде будет соответствующий логотип — «Соединяя берега».