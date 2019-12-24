Кедми сравнил Польшу образца 1938 года с фашистской Германией

Президент России Владимир Путин, выступая перед расширенной коллегией Минобороны РФ, вспомнил нелицеприятный факт о польских политиках времен легендарного «Мюнхенского сговора» 1938 года. Так, он назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего поставить памятник Адольфу Гитлеру, если тот, как и обещал, вышлет всех европейских евреев в Африку на вымирание. В подобном поведении поляков тех времен нет ничего удивительного, считает израильский политик и дипломат Яков Кедми. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Польша образца 1938 года представляла собой яркий пример антисемитского государства.

«Мало стран в мире могли тогда соревноваться с Польшей по уровню ненависти к евреям, — считает собеседник ФАН. — Возможно впоследствии прибалтийские и бандеровские нацисты превзошли их, но тогда подобное отношение к нашему народу в этой стране было в порядке вещей. Спрашивается, почему Германию — самую цивилизованную страну Европы! — могла поразить фашистская мания, а Польшу нет?»

Кедми напомнил, что спустя совсем небольшое время почти все польское еврейство впоследствии было уничтожено заодно с польской государственностью. То же самое случилось с евреями Литвы, Латвии и Эстонии.

«Из Польши в период войны создали настоящий центр по уничтожению моего народа, — рассказал эксперт. — Туда свозили отловленных со всей Европы евреев в специально оборудованные лагеря смерти — так было дешевле, чем строить их в каждой захваченной нацистами стране. Однако обслуживающим персоналом там были не сами поляки, а прибалты и украинцы».

Кедми сказал, что именно польский посол в Германии был одним из самых активных подпевал политики фюрера, выражая ему абсолютную солидарность во всем.

«Хорошо, что в России реально понимают проблему реабилитации нацистов и переписания истории, — считает собеседник ФАН. — И не дают сложить с себя ответственность за массовые убийства представителей моего народа тем, кто этим занимался. Поляки хоть и не в равной степени с фашистами, но тоже внесли ощутимый вклад в реализацию антисемитских планов Германии. Сегодня же Польша пытается не просто снять с себя вину за содеянное во Второй мировой войне, но и приравнять коммунизм к нацизму, занимаясь тем самым реабилитацией последнего».

По мнению эксперта, в 1938 году польское государство представляло собой такой же фашистский режим, как и Германия, поскольку оно пыталось использовать любой повод для удовлетворения своих империалистических устремлений.

Польша сыграла большую роль в установлении господства фашизма в Европе, сказал Кедми. Однако заигрывая с Гитлером, надеясь получить в результате военного конфликта Германии и СССР Украину и Белоруссию, она не рассчитала своих сил и первая пала жертвой его военной машины.