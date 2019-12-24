Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин наградил орденами Северный флот, командование Дальней авиацией и 104-й полк ВДВ. Церемония вручения наград состоялась в Минобороны РФ после расширенной коллегии военного ведомства.

Владимир Путин лично вручил ордена. Краснознаменный Северный флот был награжден орденом Ушакова, командование Дальней авиации — орденом Суворова, а 104-й гвардейский десантно-штурмовой краснознаменный полк — орденом Кутузова.

Как отмечается в сообщении на сайте Кремля, ордена были вручены за заслуги в укреплении обороноспособности России, высокие показатели в боевой подготовке, а также — за мужество и самоотверженность личного состава.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность сбалансированного развития системы социальных гарантий для военных в России. Глава государства рассказал, что в федеральном бюджете предусмотрены деньги на индексацию денежного довольствия военных, которая будет проходить ежегодно в течение трех лет. Так, в следующем году запланирована индексация на 3%, а в 2021–2022 годах — на 4%.