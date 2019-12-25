САА обнаружила боеприпасы и оружие террористов на севере Хомса

Дамаск, 25 декабря. Инженерное подразделение сирийской правительственной армии обнаружило оставленные террористическими группировками оружие и боеприпасы в районах освобожденной провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Все обнаруженное оружие находилось в колодце глубиной 35 метров неподалеку от поселений Ассан Аль-Асуад в районе Тальбисы на севере сирийской провинции Хомс.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Среди обнаруженного оружия были пулеметы среднего калибра, гранаты, автоматы, приборы коммуникации, приборы ночного видения, крупнокалиберный пулемет ДШК, снаряды различных калибров и многое другое.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в практике сирийской армии. Как правило, бойцы инженерных подразделений практически каждый день натыкаются на оружие или боеприпасы, оставленные незаконными вооруженными группировками в освобожденных провинциях. В данный момент сирийские бойцы продолжают осмотр населенных пунктов с целью обеспечить безопасность мирных жителей, которые могут стать жертвами мин-ловушек или самодельных взрывных устройств, спрятанных боевиками перед уходом из региона.

Север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в ходе переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных формирований, которые проходили непосредственно при участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Ранее сообщалось, что компетентные органы Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, принадлежащие террористических группировкам во время очередного прочесывания освобожденных районов Эль-Кунейтры. Часть из найденных боеприпасов была израильского производства.

Скорее всего это оружие осталось после незаконных вооруженных группировок, орудующих рядом с колючей проволокой на линии с оккупированными Голанами.