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Появились подробности задержания бойца Дацика на границе с Эстонией

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Появились подробности задержания бойца Дацика на границе с Эстонией

Санкт-Петербург, 24 декабря. Боец ММА Вячеслав Дацик задержан при попытке незаконно пересечь границу России с Эстонией. Нарушителя доставили в ИВС Сланцевского района, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ФСБ возбудила уголовное дело по части 3 статьи 322 о незаконном пересечении границы. Боец пытался переплыть на лодке российско-эстонскую границу, перевозя еще одного гражданина.

По словам источника из окружения Дацика, вместе с ним находился электрик. Накануне инцидента мужчина обратился к бойцу за помощью. Он попросил помочь перебраться в Эстонию, поскольку, «в России ему угрожают».

Дацик согласился и отправился вместе с электриком, но не планировал пересекать границу. В какой-то момент якобы «сломалось весло» и лодку понесло в сторону Эстонии.

21 декабря Дацика и его приятеля задержали эстонские правоохранители, а 22 декабря депортировали в Россию. В настоящий момент бойца везут в Сланцевский районный суд, где ему изберут меру пресечения.

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