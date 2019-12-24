Москва, 24 декабря. Менеджер признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Руслан Шаведдинов будет проходить срочную военную службу в Вооруженных силах России. Соратники Шаведдинова с негодованием восприняли данную новость. По их мнению, призыв менеджера ФБК на военную службу является «давлением на оппозицию». При этом «защитники» Шаведдинова молчат о том, что менеджер ФБК игнорировал повестки из военкомата.

23 декабря сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск по месту жительства Руслана Шаведдинова. Следственные действия связаны с уклонением менеджера ФБК от прохождения срочной службы в армии. Позднее Шаведдинова доставили на один из сборных пунктов военного комиссариата в Москве, откуда призывник был направлен в армейскую часть.

По словам главы ФБК Алексея Навального, Шаведдинов отправился проходить срочную службу в одну из воинских частей в Архангельске. При этом глава ФБК утверждает, что Шаведдинова якобы «похитили» и «незаконно» забрали в армию.

Соратники Навального считают, что менеджера ФБК забрали в армию из-за его деятельности, которая посвящена «борьбе с режимом».

Как и многие другие сторонники Навального, Шаведдинов всей «душой болеет» за Россию, однако его публикации в социальных сетях свидетельствуют об обратном. Практически в каждом посте Шаведдинова можно увидеть неприкрытую русофобию и симпатию к фашистской идеологии.

Так, в ходе прогулки по центру Москвы Шаведдинов встретил человека в футболке с украинским гербом. Менеджера ФБК настолько восхитило «мужество» незнакомца, что он сделал его фото, а позднее разместил на своей странице в Twitter, сопроводив его лозунгом запрещенной в России ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия).

В 2014 году Шаведдинов пытался иронизировать на тему трагедии в Одессе, где в результате столкновений между активистами «антимайдана» и украинскими националистами, погибли 48 человек.

Кроме того, Шаведдинов поддерживал и восхищался русофобскими идеями и высказываниями американского сенатора Джона Маккейна. Менеджер ФБК мечтал увидеть американские танки в центре российской столицы.

Также Шаведдинов поддерживал героизирование бандеровцев на Украине. Шаведдинов внес свой вклад в оправдание преступников мирового масштаба, которыми являются Степан Бандера и боевики ОУН-УПА, воевавшие на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Публикации Руслана Шаведдинова свидетельствуют о том, что менеджер ФБК действует не в интересах России. Шаведдинов восхищается украинскими фашистами и неадекватными американскими политиками. Остается надеяться, что служба в армии научит менеджера ФБК быть патриотом и отобьет желание к антироссийской деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.