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Дамаск прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие на северо-западе Сирии

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Дамаск прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие на северо-западе Сирии

Москва, 24 декабря. ООН должна проявлять большую активность для урегулирования конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил российский сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов.

Он отметил непростую ситуацию на северо-западе страны, сообщает «Политика сегодня».

«Все джихадисты собраны там, и они продолжают оттуда проводить наступательные операции, террористические акты против правительственных войск в Сирии и мирных городов», — считает Морозов.

По его словам, официальный Дамаск прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие, однако содействия ООН в этом вопросе недостаточно.

«ООН, как мне кажется, должна более активно участвовать в урегулировании в Идлибе», — заключил сенатор.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом остановить войну в Сирии. Международный чиновник выразил беспокойство масштабами разрушений и людских жертв на северо-западе страны. По его данным, только за последнюю неделю около 30 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, всего же беженцами стали более 80 тысяч человек.

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил об атаке террористов на позиции сирийской армии на прошлой неделе. В результате военных действий за одни сутки из Идлиба бежали 18 тысяч человек. Потери боевиков составили около 200 человек убитыми и ранеными.

Источник: «Политика сегодня»
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