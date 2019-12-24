Астрологический прогноз на Новый 2020 год Крысы — каким знакам зодиака повезет

Астрологи считают, что Новый 2020 год, который пройдет под знаком Белой металлической крысы, принесет счастье и удачу всем знакам зодиака. При этом не стоит бояться того, что 2020 год будет високосным, суеверия, что такой год сулит какие-то дополнительные неприятности, статистика не подтверждает. А две двойки, которые есть в номере года (2020), вообще отличный знак, рассказала Федеральному агентству новостей «потомственная ведьма» Алена Полынь.

О том, что такое год Крысы, и как выглядит 12-летний цикл китайского зодиакального круга животных, читайте в материалах Федерального агентства новостей. Напоминаем также о советах как нарядиться самим и нарядить елку на Новый год, что поставить на стол, что можно и нельзя дарить, и о других новогодних премудростях.

А теперь к главному: каким знакам зодиака по году и месяцу рождения особенно повезет в Новом 2020 году Белой металлической крысы.

Кому благоволит Белая металлическая крыса

Крыса, согласно представлениям древних китайцев, животное очень интересное. Именно предприимчивая Крыса начинает 12-летний зодиакальный цикл, что уже является ее важной характеристической чертой. Из этого следует, что Крыса — существо умное, сильное, ловкое, обладающее большой жизненной силой и энергией. Соответственно, дружить с ней хотят многие. При этом Крыса открыта, гостеприимна и дружелюбна, поэтому не отказывает в дружбе и помощи большому количеству зодиакальных собратьев.

Как рассказал Федеральном агентству новостей опытный астролог, специалист по китайскому календарю Игорь Власов, Белая металлическая крыса в сочетании с Луной, Юпитером и Сатурном, которые будут активны в 2020 году, будет особо благоволить Овнам, Тельцам, Ракам, Стрельцам, Рыбам и Весам.

Наиболее удачным наступающий 2020 год может оказаться для Львов, их ждут яркие победы и серьезные успехи по всем фронтам.

Скорпионам и Козерогам придется потрудиться, но и их в Новом году ждет несомненная удача, о которой Крыса уже позаботилась. В таком же положении Близнецы и Девы — им Крыса в Новом году приготовила важные подарки, но для их получения придется приложить усилия, которые, без сомнения, оправдаются.

Все вышеперечисленные знаки в Новом 2020 году ждут успехи на личном фронте, в профессиональной деятельности, в различных начинаниях. Этим знакам можно смело затевать собственный бизнес, закладывать в свой бюджет серьезные сделки с недвижимостью, работать над созданием семьи, планировать рождение детей.

Впрочем, и для всех остальных знаков наступающий 2020 год Крысы чрезвычайно благоприятен для реализации хорошо продуманных планов, начиная от создания семейного союза и заканчивая организацией крупного бизнес-проекта.

Это же касается и финансовой составляющей, поскольку Крыса — существо запасливое, умеющее не только считать и копить денежки, но и знающее, как их заработать или даже выиграть в лотерею.

С какими животными китайского календаря дружит Крыса

Предстоящий 2020 год будет чрезвычайно удачен для людей, рожденных под знаком Крысы. Это, напомним, люди, рожденные в 2020 (начиная с 25 января), 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 годах. Важное уточнение: Белая металлическая крыса официально вступит в свои права 25 января 2020 года.

Крыса умеет дружить, поэтому она подготовила «мешки подарков» для дружественных ей животных — Быка, Тигра, Дракона, Лошади, Обезьяны и Собаки. Для всех этих знаков наступающий год будет легким, перспективным, денежным и удачным для начинаний.

Это касается и здоровья, все вышеперечисленные знаки в предстоявший период имеют все шансы серьезно улучшить здоровье.

Кроме того, хотя Крыса известна своей домовитостью, она любит общение, путешествия, перемену мест. Поэтому смело планируйте интересные поездки, командировки и путешествия: в Новом году они принесут вам не только новые знания и впечатления, но и полезные связи, которые пригодятся в будущем.