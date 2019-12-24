Шойгу рассказал о количестве вылетов стратегических бомбардировщиков в 2019 году

Москва, 24 декабря. Почти 50 вылетов было совершено российскими стратегическими ракетоносцами в текущем году для военного присутствия в стратегические важные районы, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.
«Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полетов стратегических ракетоносцев», — сказал российский министр.
Шойгу напомнил, что в 2019 году впервые прошло совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая, а ракетоносцы Ту-160 впервые побывали в ЮАР.
По словам главы военного ведомства, кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива.
«Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане», — сказал глава Минобороны.