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Шойгу рассказал о количестве вылетов стратегических бомбардировщиков в 2019 году

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Шойгу рассказал о количестве вылетов стратегических бомбардировщиков в 2019 году

Москва, 24 декабря. Почти 50 вылетов было совершено российскими стратегическими ракетоносцами в текущем году для военного присутствия в стратегические важные районы, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства.

«Для обеспечения военного присутствия в стратегически важных районах в текущем году осуществлено 48 полетов стратегических ракетоносцев», — сказал российский министр.

Шойгу напомнил, что в 2019 году впервые прошло совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков России и Китая, а ракетоносцы Ту-160 впервые побывали в ЮАР.  

По словам главы военного ведомства, кораблями ВМФ России выполнено 111 походов в Арктическую зону, Центральную и Северную Атлантику, бассейн Карибского моря, а также в пиратоопасные районы Аденского залива.

«Российские корабли также принимали активное участие в совместных учениях в Юго-Восточной Азии и Индийском океане», — сказал глава Минобороны.

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