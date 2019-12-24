Российская модель назвала показушными конкурсы красоты с этапами в бикини

Российская модель Виктория Коротаева заявила, что ценит естественность во всем, поэтому наотрез отказывается участвовать в конкурсах красоты, где надо представать перед членами жюри и зрителями в бикини. Эти слова 25-летняя уроженка Ижевска сказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей перед вылетом в Дубай, где 31 декабря состоится финал конкурса Miss Nation. Главная концепция данного мероприятия, которое проводится с 2016 года, заключается в том, что участницы «не сравнивают себя с другими девушками» и не делают каких-либо пластических операций, чтобы «изменить себя».

— Виктория, для начала расскажите немного о себе.

— Я родилась в Ижевске, в 17 лет поехала в Москву, где поступила в РЭУ им. Плеханова по направлению «Психология бизнеса», и с тех пор продолжаю учиться. Планирую поступать в аспирантуру. Работаю. А в «моделинге» я с 15 лет.

— Работаете где?

— Сейчас моя работа — это предстоящий конкурс красоты, а так я трудилась много где — в офисе, или как модель на выставках.

— Что подвигло вас на участие в Miss Nation? Кто-то посоветовал или сами решили?

— Так сложилось, что меня заметили модельные агенты, еще в Ижевске, и пригласили в модельную школу. Это начало потом приносить какие-то деньги. Небольшие, конечно, но для пятнадцати лет вполне неплохо. Это очень интересно, захватывающе. Вокруг много разных интересных людей, дизайнеров.

— А еще различные показы, подиумы… Так как вы попали на этот конкурс?

— Можно сказать, случайно. Увидела новость о нем. Я вообще не знала, что это такое. Но мне понравилась концепция. Она значительно отличается от всего того, что сейчас происходит в мире. И вот мне посчастливилось попасть на этот международный конкурс от России. Я отправила заявку организаторам. Как и многие другие девушки.



— Как вы узнали, что выбрали именно вас?

— Мне прислали письмо, что я прошла отборочный этап, и пригласили в Дубай. Конкурс совсем молодой, но у него большое будущее.

— На его сайте я увидел, что можно голосовать за участниц. Один раз бесплатно…

— Да, один раз в сутки можно голосовать бесплатно.

— …но можно еще и за деньги. Вас это не смущает?

— Нет.

— Так, например, участница из Индии набрала уже более ста тысяч голосов.

— Сейчас, кстати, количество набранных девушками голосов с сайта убрали. Потому что организаторы зафиксировали накрутку у двух участниц. И тех дисквалифицировали.

— То есть теперь моделей будет уже не 16, как планировалось первоначально, а 14?

— Получается, да. И это дает мне еще больше шансов на победу.

— Откуда эти девушки?

— Из Армении и Сербии.

— А что конкретно дает это голосование?

— Дает то, что если ты попадаешь в тройку лидеров, то призеров выбирают уже из нее. Хотя, конечно, это не значит, что если ты на верхней строчке, то автоматом получишь первое место. Организаторы смотрят на то, как участницы рекламируют себя в своей стране, потому что им важен резонанс во всем мире. Есть же многочисленные спонсоры, дизайнеры, косметические компании...

— Но в Дубай ведь полетят не только эти три участницы-лидеры, а все?

— Конечно. Правда, вот не знаю, будут ли там еще и дисквалифицированные. Лично я сомневаюсь.

— Итак, главная концепция конкурса — это естественность во всем и отсутствие каких-либо пластических операций. Никаких филлеров, ботокса, «пышных» губ и тому подобного?

— Да. А еще никакой обнаженки. Нет этапа в бикини.



— Поэтому вас это и привлекло?

— Такой подход мне очень нравится. Я только из-за этого, можно сказать, и пошла туда. Потому что мне уже надоели такие конкурсы в России, как «Мисс бикини», «Мисс Maxim»... Вся эта показушность. Ладно, если ты там работаешь на показе и демонстрируешь купальники. Это одно. Но когда у тебя на конкурсе есть этап в бикини, ты демонстрируешь себя и свои формы.

Я считаю, что это не совсем нужно. Miss Nation является именно конкурсом красоты девушек, которые показывают индивидуальность своей страны. Нас всех вот вообще никак нельзя сравнивать. А на другие конкурсы, например, «Мисс мира», участницы приезжают со «сделанными» носами, губами…Тут же у каждой девушки есть своя изюминка. И все очень строго. Все платья закрытые, длинные.

— Но вы же понимаете, что вот эти самые показы бикини больше всего и привлекают зрителей?

— Понимаю. Но все равно считаю, что у Miss Nation есть потенциал. Поэтому я очень хочу рассказать про него здесь, чтобы в следующем году его начали проводить и в России. Сейчас конкурс проходит на международном уровне и в некоторых странах (отборочные этапы. — Прим. ФАН).

— Вы, как я понял, негативно относитесь ко всем изменениям, которые делают девушки в виде «пластики»?

— Ну, не так, чтобы сильно негативно. Просто думаю, что это не нужно. Я сама где-то еще несколько лет назад смотрела в Instagram на всех этих девушек и думала: «Боже мой, хочу себе грудь, зубы, волосы, нос как у них». Но сейчас я понимаю, что все это действительно не нужно. Как-то с возрастом все проходит. Мне уже не 18 лет, чтобы вот смотреть с открытым ртом на девушек в «Инстаграме». Я уже уверенный в себе человек. И хочется, чтобы каждая девушка была в себе уверена, а не комплексовала из-за того, что у кого-то, скажем, грудь больше на несколько размеров.

— То есть вы в будущем такого для себя не видите?

— Нет. А зачем? Во всем должна быть естественность.



— Какие-то ваши подруги, знакомые, родственницы делали себе «пластику»? Если да, то они объясняли, почему и зачем?

— Есть подруги, но у них совсем чуть-чуть и незаметно. Помню, была мода на длинные черные волосы. А еще на огромные ресницы, губы. Ну, нравится им, и они, наверное, так увереннее, ярче себя чувствуют. Им оказывается, как думают эти девушки, больше внимания. Но это не для меня.

— Они же получаются все одинаковые!

— Да, существует такое мнение. Но я об этом не думаю, если честно.

— Встречали когда-нибудь Новый год в другой стране? Вы же будете праздновать приход 2020-го в Дубае.

— Немного расстроена, что 31 декабря придется быть там. Обычно всегда встречаю с семьей, с родителями. Они тоже, кстати, огорчены. Но 1-го числа прилечу к ним.

— В Москве-то, наверное, точно встречали Новый год?

— Пару раз было. Однако все равно всегда стараюсь уезжать в Ижевск.

— И снова немного о конкурсе. Кого считаете основными соперницами?

— Девушек из Индии, Судана и Болгарии.

— Английский язык хорошо знаете?

— Знаю, разговаривать могу. Там же по-английски надо будет общаться.



— А русским кроме вас кто-нибудь владеет?

— Точно девочка с Украины. И вроде бы еще девушка из Литвы.

— Раньше были уже в Дубае?

— Да, и мне там очень нравится. Правда, мы жили не в Дубае, а в другом городе — Рас-эль-Хайме.

— Если вам там предложат модельный контракт, то…?

— Если я займу первое место, то, скорее всего, мне придется год на них работать. На конкурс, имею в виду.

— Всячески продвигать его?

— Участвовать в каких-либо мероприятиях.

— Стало быть, придется остаться там?

— Нет, не думаю. Просто надо будет все время ездить, летать туда-сюда.

— И последний вопрос — каким вы видите свое будущее? Бизнес или работа моделью?

— Хотелось бы работать по специальности. В следующем году планирую переквалифицироваться на консультирующего психолога, хочу проводить консультации. Я считаю, что у меня есть к этому способности. Мне намного комфортнее работать один на один с человеком, чем, например, в коллективе, в офисе.

Конкурс Miss Nation проводится с 2016 года. Среди 16 стран-участниц — Россия, Нидерланды, Нигерия, Финляндия, Индонезия и другие. Это первый международный конкурс, в котором отсутствует этап «бикини». Организаторы подчеркивают, что главный критерий победы — «природная» красота участниц, и призывают девушек отказаться от «бьютиголизма», чрезмерного использования косметики и злоупотребления пластическими операциями.

Главная тема конкурса — естественная красота и акцент на внутреннем содержании девушки. Участницам предстоит проявить свое обаяние, раскрыть культурные ценности и традиции своей страны через красоту. По словам организаторов, победительница должна стать ориентиром для современного поколения и донести главную идею проекта не только в своей стране, но и во всем мире.