Лавров и глава МИД Египта по телефону обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке

Москва, 24 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что министры также подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций, а также обеспечения мира в регионе. В МИД России рассказали, что Лавров и Шукри также обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений Москвы и Каира.

Ранее Самех Шукри во время телефонных переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что соглашения между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют урегулированию кризиса в республике. Египет также потребовал от ООН не признавать соглашение о морских границах, подписанное Анкарой и Триполи, так как Каир считает этот документ незаконным.