Силы ПВО Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме

Дамаск, 24 декабря. Принадлежавший террористическим группировкам беспилотный летательный аппарат был сбит сирийскими военнослужащими на северо-западе провинции Хама, сообщило агентство SANA.

По информации агентства, средства ПВО Сирии сбили беспилотник с шестью подготовленными к подрыву бомбами. Беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в воздушном пространстве города Скальбия.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. В данный момент в некоторых районах республики продолжаются зачистки боевиков. Сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением в страну беженцев. Минувшей осенью начал работать Конституционный комитет по Сирии, члены которого должны подготовить конституционную реформу страны. В состав комитета вошли представители правительства, оппозиции и гражданского общества.

1 Организация запрещена на территории РФ.