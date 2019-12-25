САА обнаружила тайник с боеприпасами боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 25 декабря. Компетентные органы Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, принадлежащие террористическим группировкам во время очередного прочесывания освобожденных районов Эль-Кунейтры. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агенства новостей (ФАН).

По информации нашего источника, часть обнаруженного оружия была израильского происхождения. Вероятнее всего, оно осталось от незаконных вооруженных группировок, орудовавших рядом с колючей проволокой на линии с оккупированными Голанскими высотами.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская армия обнаруживает оружие террористических группировок, оставшееся после бегства боевиков из района их оккупации. Такое происходит практически каждый день. Более того, нередки случаи, когда джихадисты оставляют мины-ловушки и самодельные взрывные устройства на дорогах, жертвами которых, как правило, становятся мирные жители. Специально для подобных случаев сирийская сторона привлекает бригаду специально обученных саперов, которые внимательно осматривают освобожденный регион, прежде чем туда вернутся мирные жители.

Совсем недавно ФАН сообщал, что сирийские силы безопасности обнаружили большой запас оружия, боеприпасов и лекарств при осмотре территорий на севере провинции Эль-Кунейтра. Известно, что часть найденных боеприпасов была привезена из Израиля.

Среди обнаруженного сирийскими бойцами оружия были пулеметы, самодельные взрывные устройства (СВУ), противопехотные мины, устройства коммуникации и оповещения, а также ряд транспортных средств, которые когда-то принадлежали сирийским властям, но были захвачены террористами.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена сирийской армией летом 2018 года. Вместе с ней также были освобождены провинции Даръа и Эс-Сувейда.