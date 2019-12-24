Участники конкурса «Лидеры России» представили более 21 тыс. соцпроектов

Москва, 24 декабря. Участники конкурса «Лидеры России» предложили в 2019 году более 21 тыс. социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера».

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса заявил, что в прошлом году была всего лишь тысяча проектов.

«Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык», — сказал Кириенко, его слова приводит пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Однако проекты, инициированные в рамках конкурса, были полностью реализованы. Чаще всего конкурсанты предлагали проекты в области образования, пропаганды здорового образа жизни, икусственного интеллекта и новых технологий, сохранения семейных ценностей.

Отмечается, что участники «Лидеров России», которые не набрали достаточно баллов для выхода в суперфинал, получат призы от организаторов. Это касается авторов успешных социальных проектов.

Напомним, впервые конкурс управленцев стартовал в 2017 году, заявки подали почти 200 тыс. человек. Годом позднее «Лидеры России» расширили свою географию, соревнования стали международными.

Ранее сообщалось, что в Москве победители конкурса «Лидеры России» организовали акцию по исполнению желаний детей и пенсионеров. В течение декабря записку с новогодним желанием можно повесить на елочках в государственных учреждениях. К Новому году все участники акции получат подарки.

Конкурс считается эффективным социальным лифтом. К примеру, один из победителей «Лидеров России» Евгений Грабчак стал заместителем министра энергетики России.