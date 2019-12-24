Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Как уточнил российский лидер, есть документы, как страны вели переговоры. По словам главы государства, когда нацистский диктатор Адольф Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника. При этом у Парижа был договор о взаимопомощи. Путин рассказал, как страны Европы действовали в сговоре с фашистской Германией.

«Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии. Но что сделали другие государства, та же самая Польша? Они вступили в сговор, фактически, с Гитлером. Прямо это видно по документам, по архивным документам», — подчеркнул Путин.

Ранее в День памяти и скорби президент России Владимир Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания. Глава государства рассказал о том, чтобы произошло с русским народом, если бы победу во Второй мировой войне одержала фашистская Германия. По его словам, в планах Адольфа Гитлера было уничтожение нашей нации. Эти вещи нужно знать все, в том числе тем, кто пытается переоценить исторические события, подчеркнул Путин.

Как ранее передавал RT, МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны.