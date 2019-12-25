САА зачистила группу террористов «ан-Нусры» на юге Идлиба

Дамаск, 25 декабря. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают операции против террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в России) в южной части провинции Идлиб.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне бойцам САА удалось ликвидировать остатки террористов, которые скрывались в деревнях Хараки, Крати, Хатайя, Аль-Бурдж, Таль-аль-Хомси и Фарван в восточной части Маарет-ан-Нуман. Менее чем за 24 часа сирийской правительственной армии удалось освободить шесть деревень, страдающих от гнета боевиков.

Впоследствии подразделения сирийской армии продолжили осмотр освобожденных населенных пунктов с целью обезопасить эти районы для мирных жителей. В первую очередь они искали самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, которые могли быть спрятаны джихадистами. Однако на этом военные операции армии Дамаска в районе Идлиба не закончились.

Буквально вчера военным САА удалось зачистить деревни Умм-ат-Тина, Медресе, Бернан, Рафа, Харран и Катра в юго-восточной части Идлиба. В итоге были разрушены штаб-квартиры террористов, их укрепления, а также склады с оружием и боеприпасами.

В данный момент САА продолжает уничтожать оплоты террористических группировок в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. Армия Дамаска движется сразу по нескольким направлениям одновременно, как правило, все операции заканчиваются успешно. У сирийской армии есть все шансы освободить абсолютно все оккупированные боевиками районы.

Ранее сообщалось, что сирийская армия атаковала банду террористов на юго-востоке Идлиба. В частности, бойцы САА атаковали боевиков «Джебхат ан-Нусры» и союзных бандформирований, позиции которых были расположены в окрестностях деревни Сурудж. Стоит отметить, что боевики неоднократно пытались вернуть себе контроль над этим пунктом.

1 Организация запрещена на территории РФ.