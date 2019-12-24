Эрдоган и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Анкара, 24 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.

На переговорах британский премьер и турецкий президент обсудили в том числе двусторонние отношения, а также региональные вопросы.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь Ливия и Сирия», — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. В данный момент в некоторых районах республики продолжаются зачистки боевиков. Сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.