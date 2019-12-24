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Саррадж признался, что без турецкой помощи террористы ПНС сразу потеряют Триполи

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Саррадж признался, что без турецкой помощи террористы ПНС сразу потеряют Триполи

Триполи, 24 декабря. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии полностью зависят от регулярных поставок оружия и боеприпасов из Турции, заявил главарь террористов Файез Саррадж в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

От Турции террористы ПНС Ливии ожидают открытых поставок тяжелой военной техники и БПЛА — Саррадж отметил, что у оккупировавших Триполи боевиков ПНС нет другой альтернативы. Но даже с учетом текущих незаконных перевозок оружия и наемников силы Ливийской национальной армии вытеснят из города террористов ПНС Ливии, признался главарь боевиков.

Меморандум о взаимопонимании в военной сфере между Турцией и Ливией, вызвавший негодование не только у ливийских граждан, но и у ряда европейских стран, был подписан 27 ноября. Документ фактически открывает морские границы Ливии для боевых кораблей Турции и определяет области военного сотрудничества.

Ранее Турция не раз нарушала нормы международного права и поставляла ливийским террористам оружие и боеприпасы — Анкару не останавливало даже эмбарго ООН. Джихадисты из Сирии, боеприпасы, оружие и военная техника переправлялись Турцией в Мисурату на гражданских самолетах и морских судах. Участие в незаконной поставке оружия принимали в том числе и украинские авиакомпании. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что вооружение из Стамбула и Анкары в Мисурату доставляли самолеты «Авиакомпании «Украина-Аэроальянс» и ООО «SkyAviatrans (Украина)».

 

 

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