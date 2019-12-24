Москва, 24 декабря. Российские либералы начали распространять панику в регионах из-за ввоза в Россию так называемых «урановых хвостов».

Речь идет об обедненном гексафториде урана, которые привозят в Россию из Европы для дальнейшей переработки. Последнюю партию ОГФУ на днях привезли морем из Амстердама в Петербург, после чего отправили железной дорогой в Новоуральск, где находится Уральский нефтехимический комбинат (структура Росатома). С мая на завод поступило уже шесть составов по 600 млн тонн, а всего до конца 2022 года планируется ввезти 12 тыс. тонн обедненного гексафторида урана.

Представители либеральной общественности сразу же устроили бунт, заявив, что ОГФУ представляет опасность для людей и экологии. В Москве пикетчиков поддержала юрист ФБК Любовь Соболь. В Петербурге самыми ярыми противниками «урановых хвостов» оказались депутат Законодательного собрания города от партии «Яблоко» Борис Вишневский и градозащитник Красими Врански. В Екатеринбурге «страшилку» о ввозимых в РФ «ядерных отходах» начали раздувать местные яблочники и активисты Greenpeace.

Как сообщает RuNews 24, на сегодняшний день безопасная и современная переработка «урановых хвостов» есть только у России. Страна получает от этого около 10% топлива и огромную выручку, которая измеряется миллиардами долларов. Кроме того, заявления об опасности перевозки обедненного гексафторида урана железной дорогой не соответствуют действительности. Железнодорожные перевозки в РФ имеют высокие стандарты безопасности. Сегодня поездами перевозятся не менее опасные грузы, вроде фосфора и калия, однако никого это не смущает, поскольку звучит не так страшно, как «обедненный уран». Росатом неоднократно заявлял, что за все время обращения с ОГФУ в мире не произошло ни одного ЧП с этим веществом.