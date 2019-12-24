Представители России и Турции обсудили урегулирование в Сирии

Москва, 24 декабря. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации обсудили с турецкой межведомственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом урегулирование сирийского кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по всему комплексу вопросов урегулирования сирийского кризиса. Было рассмотрено развитие событий «на земле» в САР, с акцентом на положение дел внутри и вокруг Идлибской зоны деэскалации, а также обстановку на восточном берегу реки Евфрат», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что представители РФ и Турции также обсудили задачи по оказанию неотложного гуманитарного содействия всем нуждающимся на территории Сирии без политизации и предварительных условий. В МИД добавили, что эти шаги будут способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению сирийцев на родину.

В ходе встречи стороны также подтвердили приверженность политическому процессу решения кризиса в Сирийской Арабской Республики, осуществляемому и ведомому сирийцами при содействии ООН. Также представители РФ и Турции выразили поддержку налаживанию работы Конституционного комитета в Женеве.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи двух лидеров был принят меморандум о взаимопонимании. В соответствии с достигнутыми договоренностями, операция «Источник мира» была остановлена, а на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для содействия отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.