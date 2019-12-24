«Россия: 20 лет изменений» — эксперты обсудили перемены внутри страны. ФАН-ТВ

В столице состоялся мультимедийный круглый стол «Россия: 20 лет изменений». Политтехнологи обсудили как поменялась страна за последние 20 лет.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что за последние два десятилетия по многим показателям россияне стали чувствовать, что живут лучше. Это показали многочисленные опросы. Четыре из пяти опрошенных отметили прирост показателей в сфере образования, питания, а также улучшение жилищных условий.

«Два десятилетия назад только 57%, опрошенных были удовлетворены своим статусом, своим положением в обществе. Очень низкое. Доля сегодня резко выросла до 80%. 78% опрошенных удовлетворены тем, как питаются их семьи, 20 лет назад эта доля была почти в двое ниже — 41%, один из самых низких показателей», — говорит Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.

Однако эксперт добавил, что удовлетворенность состоянием здоровья не слишком изменилась за последние 20 лет. Выявились также проблемы в здравоохранении, людей беспокоит безработица, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест и низкие доходы.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор Потуремский рассказал, что за последние 20 лет страхов у жителей России стало меньше, но тревога остается.

«Первые сроки Владимира Владимировича — это безусловно история успеха. На уровне самочувствия граждан — это проявление позитивных ожиданий. Рост ощущения безопасности, рост доверия к власти, олигархи отделились от власти. У нас появилась уверенность, что власть является самостоятельным институтом и действует в интересах граждан. Рост потребления и пик поддержки власти. 2019 год показывает, рост социального оптимизма, и мы можем говорить, что произошла адаптация к новой политической реальности», — рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР.

Виктор Потуремский добавил, что в 2014-2017 годах отмечался резкий рост патриотизма, связанный с крымским консенсусом. В 2018 году появилось два термина: «новая политическая реальность», после пенсионной реформы, и «эффект черных очков», который выражается в переживаниях и тревогах. Что же касается уходящего 2019 года, то здесь самыми яркими событиями стали мусорные протесты и запреты, связанные с WADA, одновременно с этим произошла адаптация к изменившимся условиям и выработка личных жизненных стратегий. Сейчас люди хотят большей коммуникации с властью и улучшения качества жизни.