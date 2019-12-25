Сирия новости 25 декабря 07.00: теракт курдских боевиков сорван в Хасаке, новые успехи САА в Идлибе

Сирия, 25 декабря. Протурецкие силы предотвратили серию терактов близ Рас аль-Айна, САА продолжает наступление в Идлибе, неизвестные убивают гангстеров в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели аресты и обыски в провинции Даръа, освободили новые позиции в Идлибе.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов близ Кафр-Набаля.

Армия Турции и союзные силы: предотвратили новые курдские теракты на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: понесли потери при нападении неизвестных в Заевфратье.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные вооруженные люди застрелили курдского боевика в города Аль-Хаваидж на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@alkhabour21). Погибший принадлежал к проамериканским формированиям «Демократические силы Сирии» (SDF). На данный момент неизвестно, кто стоит за нападением — это могут быть как террористы ИГИЛ1, так и члены местных племенных ополчений, враждебно относящиеся к проамериканским силам.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают наступление на юго востоке Идлиба. Сообщения об освобождении от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» новых населенных пунктов поступают каждые несколько часов. По данным агентства Step News, части САА освободили населенные пункты Магар-Миза и Халбан, в ходе ожесточенных столкновений вытеснив оттуда боевиков.

Тот же источник сообщает, что террористам удалось подбить танк САА в районе населенного пункта Абу-Дафна.

Тем временем агентство Masar Press сообщило о новых авиаударах ВКС РФ по позициям террористов в районе города Кафр-Набаль. В настоящее время Кафр-Набаль находится в непосредственной близости от фронта и вполне возможно, будет взят в ближайшее время.

Провинция Даръа

Правительственные силы проводят контртеррористические рейды на территории провинции Даръа. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), бойцы Воздушной разведки Сирии работают на территории населенных пунктов Сайда и Аль-Гарья Аш-Шаркия. Сообщается об аресте нескольких человек, а также обысках в их домах.

Напомним, на территории Даръа долгое время наблюдаются теракты и покушения на видных представителей САА, правительственных чиновников и бывших боевиков, подписавших соглашение о примирении с Дамаском. Предположительно, подрывную деятельность ведут диверсанты, которых забрасывают в Даръа из зоны американской военной базы «Ат-Танф».

Провинция Хасака

Бойцы протурецких формирований на севере Хасаки смогли успешно обезвредить несколько самодельных взрывных устройств, заложенных курдскими террористами. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), бомбы были обнаружены в районе города Рас аль-Айн, подробнее об обстоятельствах разминирования не сообщается.

Провинция Эс-Сувейда

Тело убитого члена банды, занимавшейся похищением людей, было обнаружено на окраине города Эс-Сувейда. Как сообщил новостной канал Suwaida24, Фида ас-Салим считался одним из наиболее опасных гангстеров в провинции Эс-Сувейда, его связывали с многочисленными похищениями и убийствами местных жителей. Он был обнаружен с пулевыми ранениями и скончался на месте. Как отмечает Baladi News, месяцем раньше в Эс-Сувейде было найдено тело другого известного гангстера по имени Рашад Джаид Шальгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.