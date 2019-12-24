Политолог рассказал о роли России в спасении Сирии

Москва, 24 декабря. Гуманитарная помощь России помогает выживать пострадавшему от войны народу Сирии, заявил политолог Иван Аркатов. По его словам, российская сторона оказывает помощь Сирии, пока «недобросовестные государства вроде США наживаются на ресурсах» САР.

Ранее стало известно, что российские военные провели в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра две гуманитарные акции за сутки. Как пишет издание iReactor, глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков уточнил, что продовольственные наборы были доставлены в населенные пункты Умм-Батна и Сафари.

Как считает Аркатов, Россия помогает населению Сирии выжить.

«Это положительный шаг, ведь Россия еще раз показывает свою суть, которая направлена на развитие и помощь людям. Такие акции помогают выжить. Там сейчас важны самые элементарные вещи, — подчеркнул он.

Вооруженное противостояние в Сирии длится с 2001 года. В конце 2017 года было объявлено о разгроме запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии и Ирака. В отдельных регионах САР до сих пор продолжается зачистка остатков террористов и вооруженных радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.