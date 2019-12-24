Москва, 24 декабря. ООН и лично генеральный секретарь организации должны вместо критики начать работу над конституционным процессом в Сирии. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«От ООН хотелось бы видеть большего, но, к сожалению, мы видим, что ситуация в мире такова, что позиции этой организации в мире значительно ослабли, и многие ведущие акторы этой структуры действуют на основе указаний из Вашингтона», — сказал он в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Владимир Джабаров заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш «прекрасно понимает, кто там остановил войну». Собеседник издания напомнил, что именно Россия не позволила Сирии стать большим лагерем боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1.

Джабаров прокомментировал эскалацию ситуации на северо-западе Сирии, отметив, что не действия российской стороны привели к этому.

«Вместо того, чтобы объединить усилия всех государств мира по нормализации ситуации в Сирии, мы сегодня слышим такую риторику», — поделился он, отметив, что ООН могла бы оказать помощь по многим направлениям.

В частности, речь идет о конституционной реформе и конституционном процессе в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.