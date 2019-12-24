Генерала ФТС обвинили в освобождении контрабандистов от уголовной ответственности

Москва, 24 декабря. Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявили обвинение в незаконном освобождении контрабандистов от уголовной ответственности.

Согласно обвинительному заключению, действия Кизлыка способствовали освобождению контрабандистов от уголовной ответственности.

«Кизлык обвиняется в том, что его действия способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также снижению административной ответственности лицам, совершавшим контрабанду денежных средств», — цитирует обвинительное заключение РИА Новости.

Наряду с Александром Кизлыком обвиняемым по данному уголовному делу также проходит его заместитель Алексей Серебро. Им грозит до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями.