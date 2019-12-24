Первый поезд в Крым по дороге встречают с Андреевским флагом и триколором



Симферополь, 24 декабря. Первый состав скорого поезда номер семь «Санкт-Петербург — Севастополь» продолжает свой путь по России к Крымскому мосту. По дороге на остановках его встречают военные моряки, севастопольцы, осевшие в других городах страны, и просто патриоты, для которых запуск железнодорожного сообщения Крыма с материковой Россией — историческое событие, сообщает корреспондент ФАН.

Так, на станции Лиски к одному из вагонов пришли военные моряки в отставке и принесли флаг Военно-морского флота России и, конечно, Андреевский флаг. Оказалось, многие служили или бывали в городе-герое Севастополе и не смогли пропустить первый поезд из Петербурга в этом направлении.

В Россоши нашлись те, кто не смог купить билеты на исторический поезд, но и пропускать его в своем городе не стал — встретили на перроне женщину, которая просила всех проводников первого поезда в Крым расписаться на российском флаге.

Самая теплая и душевная встреча ждет, конечно, в пункте назначения — Севастополе. 25 декабря на перроне для первых пассажиров, проехавших через Крымский мост, будет играть Ансамбль песни и пляски Черноморского флота и прозвучит, конечно, гимн города-героя «Легендарный Севастополь».

Легендарная «семерка» курсировала между Ленинградом/Петербургом и Севастополем 55 лет с 1959 года и перевезла более 15 миллионов пассажиров. Скорый фирменный в Севастополь был одним из символов Октябрьской железной дороги. С запуском Крымского моста возрождается беспересадочное сообщение между городами-портами.