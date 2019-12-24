Вишневский выполняет политический заказ Запада, прикрывая педофилов из «Мемориала»

Депутат петербургского ЗакС Борис Вишневский в очередной раз встал на защиту представителей скандально известного «Мемориала» — иноагента, сотрудники которого неоднократно становились фигурантами дел о педофилии. Парламентарий мог получить заказ от западных спонсоров «Мемориала» по реабилитации организации.

Вишневский в своем Telegram-канале выразил недовольство сменой состава рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В частности, парламентарий был возмущен исключением из состава Ирины Флиге — главы петербургского отделения «Мемориала». Вишневский назвал обычную ротацию состава «чисткой», не уточнив, что состав группы меняется фактически каждый год.

Стоит отметить, что Вишневский уже неоднократно выступал с публичной защитой погрязшего в скандалах «Мемориала», что приводит к мысли о политическом заказе по реабилитации организации в глазах населения.

«Мемориал» — обитель преступников, называющих себя правозащитниками

Наиболее громким скандалом, в который угодил «Мемориал», стало уголовное дело о педофилии, возбужденное в отношении главы карельского отделения Юрия Дмитриева. Полиция нашла на компьютере историка порнографические материалы с участием его приемной дочери. Он фотографировал несовершеннолетнюю обнаженной. Сам Дмитриев объяснил, что якобы делал снимки ребенка, чтобы следить за его развитием и при необходимости подтвердить уполномоченным органам отсутствие побоев на теле.

Вишневский вступился за подозреваемого в педофилии и утверждал, что дело против него связано с заявлениями по поводу политических репрессий в СССР и публикации неудобной для власти правды. Несмотря на наличие реальных доказательств преступных действий Дмитриева в отношении ребенка, парламентарий вставал на его защиту.

Стоит отметить, что в «Мемориале» не один лишь Дмитриев стал фигурантом дела о педофилии. В мае 2019 года в Карелии был осужден еще один сотрудник организации Сергей Колтырин за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Примечательного, что Колтырин работал с Дмитриевым в одном отделении.

Другие сотрудники «Мемориала» также не отличаются законопослушным поведением. Глава грозненского отделения Оюб Титиев был осужден за хранение наркотиков. Вишневский вставал и на его защиту, уверяя, что дело сфабриковано. Депутат даже стал одним из тех, кто подписался под письмом президенту с просьбой разобраться в деле Титиева. Другими словами, «Мемориал» стал неким пристанищем для преступников, которые прикрываются правозащитной деятельностью.

«Мемориал» — исполнитель в схеме по финансированию Западом оппозиции в России

Правозащитная организация «Мемориал» была признана иностранным агентом в 2016 году. Ее представители после появившихся сведений о получении финансирования из-за рубежа не стали отрицать, что деньги выделяются зарубежными НКО. Однако в оправдание добавляли, что эти средства идут на защиту россиян. При этом руководство организации пытается всячески избегать статуса иноагента и систематически не снабжает материалы соответствующим упоминанием. Сумма штрафов «Мемориала» за отсутствие маркировки иноагента превысила уже 2 млн рублей.

В июле 2017 года журналисты Life News выяснили, что «Мемориал» стал частью схемы по финансированию оппозиции в России западными НКО, в том числе принадлежащими «мастеру цветных революций» миллиардеру Джорджу Соросу. В материале доказывается, что организация систематически получала западные средства, которые позже распределялись оппозицией в РФ. Момент активизации либеральных деятелей сопоставим с увеличением финансирования «Мемориала».

Стоит отметить, что НКО Джорджа Сороса довольно часто используют правозащитные организации и либеральные СМИ в качестве связующего звена между заказчиком деструктивной для государства деятельности и оппозиционными структурами. Работа Вишневского на западные средства подтверждалась ранее. Парламентарий систематически посещает заседания фондов, созданных и спонсируемых олигархом Михаилом Ходорковским. Такие встречи на зарубежной территории используются оппозицией РФ для получения финансирования и обсуждения деталей заказов. Другими словами, Вишневский использует отработанную схему реализации политических заказов от западных спонсоров. Работа по «Мемориалу» не стала исключением.

Вишневский выполняет заказ спонсоров «Мемориала» по обелению организации

Политический заказ Вишневскому в рамках реабилитации «Мемориала», погрязшего в скандалах, проявился в его необоснованной позиции по некоторым громким делам. В частности, депутат ЗакСа отметился защитой ингушской активистки Зарифы Саутиевой, обвиняемой в насилии, опасном для жизни или здоровья представителей власти во время протестов в Магасе 26–27 марта. Вишневский не проявлял интереса к данному делу, пока «Мемориал» не занес Саутиеву в свои списки «политзаключенных». Другими словами, момент активизации депутата ЗакСа с точностью совпадает с активизацией «Мемориала».

Вишневский заступался за «Мемориал» и в деле по якобы «выселению» организации из петербургского офиса на Разъезжей улице. Парламентарий моментально включился в данное событие, называя это очередным элементом давления, несправедливостью власти и прочим. Однако позже выяснилось, что власти города планируют предоставить здание Центру развития поддержки детей с аутизмом. Несмотря на столь важную и благородную цель властей города, Вишневский продолжил уверять, что «Мемориал» должен остаться на прошлом месте, хотя проблем с арендой при таком раскладе у организации бы не возникло.

Столь ярая защита Вишневским «Мемориала» и его сотрудников, совершивших тяжкие преступления, лишний раз подтверждает довод, указанный в расследовании Life News о получении оппозицией в России западных средств через «правозащитную организацию».