Депутат Госдумы рассказал о нежелании Европы оказывать гуманитарную помощь Сирии

Москва, 24 декабря. Россия обратилась к странам Европы с предложением принять участие в оказании гуманитарной помощи Сирии, однако никакой реакции с их стороны пока не последовало. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Россия провела две гуманитарных операции в сирийских провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, общий вес груза составил почти четыре тонны. За несколько лет с начала стабилизации обстановки в Сирии было проведено уже более 2,2 тысячи таких акций.

Юрий Швыткин отметил, что в Сирийской Арабской Республике понимают роль российских военных, которые борются за восстановление нормальной жизни сирийцев, восстанавливая инфраструктуру и поставляя жителям страны продовольствие. При этом другие стороны, которые сейчас действуют на территории САР, позиции РФ не разделяют, считает парламентарий.

«Мы обратились с соответствующим предложением к странам ЕС, чтобы они обратили внимание и помогли оказать соответствующую гуманитарную помощь, но пока что никаких шагов с их стороны не наблюдается. Это вызывает сожаления», — сказал Юрий Швыткин в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Депутат добавил, что задача восстановить мирную жизнь в Сирии после разгрома террористов все еще остается. Сирийцам нужна помощь: большая часть производства в стране разрушена, а в некоторых регионах республики разрозненные группировки боевиков все еще продолжают вылазки.

Напомним, накануне Совет Безопасности ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Резолюцию, предложенную Москвой, поддержали пять стран, шесть — проголосовали против, воздержались — четыре.