В 2020 году Украину ждет жестокий экономический кризис, считают в Киеве

Ведущие эксперты и политологи Украины подвели главные политические и экономические итоги уходящего года, а также сделали свои прогнозы на 2020-й. Корреспондент Федерального агентства новостей в украинской столице изучил самые интересные оценки и прогнозы.

На днях в Киевском национальном экономическом институте имени Гетьмана прошел круглый стол на тему: «Политические, социальные и экономические итоги 2019-го для Украины, перспективы 2020-го». Ведущие аналитики Незалежной назвали главные тенденции года как в украинской, так и в международной политике, а также озвучили ряд политических и социальных прогнозов на будущий год.

Первыми слово взяли украинские экономисты. По словам финансового аналитика Виктора Скаршевского, 2019-й стал первым годом, который Украина прошла полностью без денег от Международного валютного фонда.

«Сегодня можно констатировать, что без траншей этого финансового института украинская экономика вовсе не развалилась, как прогнозировали многие коллеги. Более того, ВВП страны начал расти – согласно официальным данным Укрстата, этот рост составил целых 4,2%», — констатировал Скаршевский. – «Впрочем, эта цифра вовсе не означает какого-то экономического прорыва – скорее, это медленное, тяжелое восстановление после провала предыдущих лет. При этом продолжилась примитивизация украинской экономики – на фоне формального роста ВВП резко сократилась доля в нем промышленности – сегодня рост в ней составляет всего 1%. А сам номинальный рост ВВП происходит за счет торговли, строительства инженерных объектов (дороги, ветряки и т. п.), а также увеличения продажи сельхозпродукции. То есть, несмотря на некий «рост», структурно наша экономика все больше отстает от развитых стран. И мы с каждым годом вынуждены покупать все больше высокотехнологичных товаров за границей».

Особую тревогу у Скаршевского вызывает укрепление курса гривны. Напомним, всего за полтора года она выросла с 27,8 до 23,5 гривны за доллар.

«Этот рост, который почему-то радует многих в стране, на деле является полностью искусственным, и грозит экономике Украины почти неминуемым крахом», — считает финансовый аналитик. – «В этом году путем продажи ОВГЗ (государственных казначейских обязательств – прим. ФАН) власти привлекли в страну более 4 млрд долларов «горячих» денег. Да, сегодня это позволяет нашей экономике хоть как-то держаться на плаву. Но уже в ближайшем будущем это усугубит последствия финансового кризиса для Украины, который стал практически неизбежен. Причем этот кризис может наступить очень скоро – в случае, если мировая конъюнктура сложится вопреки украинским интересам. По прогнозам западных аналитиков, в 2020-м в мире ожидается резкое снижение цен на товары, составляющие основу украинского экспорта – продукцию черной и цветной металлургии, железную руду и зерно. То есть, при неблагоприятном раскладе уже к концу следующего года Украину ожидает жестокий экономический кризис».

С ним согласился глава «Украинского института будущего» Виктор Андрусив.

«В сфере экономики конце 2020 года нас ожидает новый, мощнейший мировой финансовый кризис, который коснется и Украины. К сожалению, сегодня экономика нашей страны очень слабо защищена от внешнего влияния, поэтому украинцам наверняка придется очень тяжело. Наверняка, усугубит ситуацию и то, что перед украинским бюджетом встанет необходимость выплачивать, помимо нынешних огромных долгов, еще и по миллиарду долларов в год в качестве обязательств по ОВГЗ», — считает Андрусив.

По его словам, в 2019 году на Украине были и очевидные плюсы — например, реализован «сценарий Макрона». В стране появился сильный лидер Владимир Зеленский, который честно победил на выборах. Еще один положительный момент — возврат позитивного расположения к Украине в международной повестке, а также заявление МВФ о новой программе финансовых траншей для страны. Правда, по мнению Андрусива, эти деньги Киеву вовсе не гарантированы — поступление нового транша МВФ будет напрямую зависеть от решения финансовых властей страны по «ПриватБанку».

«В целом, в 2019-м Украина перешла «политический Рубикон», и в 2020-м страну будет сильно трясти. Слабая экономическая политика правительства Украины может привести к тому, что большинство его членов могут быть заменены уже до начала весны 2020. Также могут состояться досрочные выборы в Верховную Раду», — считает глава «Украинского института будущего». – «Что касается урегулирования в Донбассе, то здесь необходимо запустить так называемый «Минск-3», в виде серьезных дополнений к уже существующим договоренностям. В этом случае на юго-востоке возникнет ситуация «ни мира, ни войны», однако почти ежедневная гибель людей там будет остановлена. При этом главный фактор, который может помочь Украине успешно пройти 2020-й — это высокая поддержка президента Зеленского населением», — заявил специалист.

На 2020 год эксперт спрогнозировал: «системные кризисные моменты, существовавшие при Порошенко и не решенные с 2019 году, перейдут на следующий год — это вопросы тарифов, государственного языка, урегулирования в Донбассе, увеличения социальных выплат и проведения ряда спорных реформ.

Наиболее подробным стало выступление главы Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. Подводя итоги года, Бортник отметил, что 2019-й «стал началом нового политического цикла, наполненного сюрпризами, которые никто не смог спрогнозировать».

«Это и неожиданное президентство Владимира Зеленского, и формирование беспрецедентного монобольшинства в Верховной Раде. При этом явно снизилось внутреннее и внешнее напряжение в стране. А смена политической реальности на Украине прошла вполне мирным и демократичным способом, без дестабилизации ситуации. Кроме того, произошла гуманитарная и военная стабилизация на юго-востоке Украины, а также резкая демилитаризация общего дискурса власти», — сообщил Бортник.

При этом директор УИАМП констатировал: нынешняя команда президента Зеленского вовсе не монолитна. Она состоит из представителей совершенно разных групп влияния.

«Так, если Офис президента находится под относительным контролем Зеленского, то в крупнейшей фракции Рады «Слуга народа» присутствуют «группа президента», «группа олигарха Коломойского», мини-группы олигархов Пинчука и Павлюка, «группа влияния России», а также региональных центров силы. При этом большинство депутатов-мажоритарщиков в парламенте имеют свои интересы, порой отличные от интересов государства», — отметил аналитик.

На 2020-й Бортник спрогнозировал резкое усиление влияния на украинскую политику олигархов и «Украинагейта» в США. А также продолжение Кабмином курса либеральных реформ — земельной, децентрализации власти и дерегуляции бизнеса, а также налоговой, медицинской и т.д.

«В будущем году в стране с высокой вероятностью продолжится смена ключевых фигур в центральных органах власти, в госкомпаниях, на крупнейших предприятиях и в дипломатическом корпусе. По нашим подсчетам, более 50 важнейших вакансий в госструктурах и крупном бизнесе займут новые люди», — спрогнозировал Бортник. – «Скорее всего, из политической системы Украины в течение года окончательно уйдут политики и чиновники из «старой команды», проигравшие в борьбе за влияние, или не справившиеся с поставленными задачами. По мнению аналитиков УИАМП, весьма вероятны отставки отдельных министров и премьер-министра Украины, а также главы Офиса президента, Генпрокурора, руководителя Государственного бюро расследований, руководства НАБУ и т.д.»

Несмотря на «смену действующих лиц», рейтинги поддержки президента Зеленского и его политической силы «Слуга народа» в течение 2020-го, скорее всего, продолжат снижаться. И к концу будущего года они могут составить от 30 до 45% поддержки, полагает аналитик.



«По нашим прогнозам, военный конфликт в Донбассе, скорее всего, будет «заморожен». При этом на юго-востоке произойдет определенная демилитаризация: разведение сил и средств в новых точках на «линии соприкосновения», резкое снижение количества обстрелов и, соответственно, человеческих жертв с обеих сторон. Также в 2020-м состоится анонсированный сторонами в Париже обмен пленными в формате «всех на всех», — заявил Руслан Бортник.

Также аналитик перечислил главные вызовы для Украины в будущем году. Среди них политолог назвал запуск газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, из-за чего Киев может потерять значительную часть доходов от транзита энергоресурсов.