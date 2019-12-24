Испытания новейшей ракеты «Сармат» планируют завершить в 2021 году

Москва, 24 декабря. Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется завершить в 2021 году. Об этом доложили российскому лидеру Владимиру Путину во время осмотра выставки современных вооружений и техники в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили специалисты, работы по проекту ракетного комплекса «Сармат» продолжаются. Эта ракета будет тяжелого класса с улучшенными характеристиками. Как считают эксперты, возможность суборбитального полета ракеты на дальность 35 тысяч километров «позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара».

Напомним, что одной из особенностей ракеты «Сармат» стало возвращение к концепции «орбитальной бомбардировки». Это позволит нанести удар по территории США в случае возникновения конфликта по множеству траекторий, в том числе — через Южный полюс. Таким образом, ракеты смогут обойти систему ПРО. Подобный подход вызывает серьезную озабоченность у США, которым теперь придется создавать круговую систему ПРО — намного более дорогую, чем существующие сегодня комплексы противоракетной обороны.

Кроме того, у «Сармата» будет более короткий разгонный участок по сравнению с «Воеводой». Этого российским инженерам удалось достичь за счет мощного комплекта двигателей, придающих ракете большее ускорение.