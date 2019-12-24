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Российская армия в 2020 году получит четыре полка С-400 и шесть ЗРПК «Панцирь»

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Российская армия в 2020 году получит четыре полка С-400 и шесть ЗРПК «Панцирь»

Москва, 24 декабря. Вооруженные силы Российской Федерации в 2020 году получат более 100 новых и модернизированных летательных аппаратов, а также зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в 2020 году Воздушно-космические силы и Военно-морской флот РФ получат 106 новых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в войска будут поставлены четыре полковых комплекта С-400 «Триумф», а также шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь».

Глава ведомства также добавил, что в 2019 году Сухопутные войска были полностью перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, в 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард».

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что в настоящее время Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений. По его словам, в 2019 году на боевое дежурство заступили гиперзвуковые комплексы «Кинжал», лазерные боевые комплексы «Пересвет» и ракеты «Калибр». Глава государства также добавил, что к настоящему моменту доля современных вооружений в ядерной триаде России достигла 82%.

 

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