Путин жестко раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал резолюцию Европейского парламента о том, что якобы СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

Глава государства выступил на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны России и высказался о резолюции ЕП об «ответственности» Советского союза за начало Второй мировой войны.

«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сказал российский президент.

Осенью Европарламент принял резолюцию «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Большая часть документа просвещена критике Советского союза. В публикации ЕП, в частности, утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали СССР и фашистская Германия.

Ранее российский президент говорил, что резолюция Европарламента его «несколько удивила, даже немножко задела». Глава государства напомнил, что страны бывшего Советского союза всегда стремились обеспечить сохранение исторической памяти, однако документ ЕП стал попыткой поставить знак равенства между нацистской Германий и СССР, жители которого ценой своей жизни освободили Европу от фашизма.