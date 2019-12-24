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Лукашенко сообщил, что РФ и Белоруссия не обсуждают создание наднациональных органов

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Лукашенко сообщил, что РФ и Белоруссия не обсуждают создание наднациональных органов

Москва, 24 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вопрос создания наднациональных органов в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» белорусский президент сообщил, что этот вопрос не обсуждается в ходе переговоров по согласованию интеграционных дорожных карт. Лукашенко указал, что если говорить о вопросах, касающихся интеграции, то «есть так называемая 31-я карта».

«Это план строительства наднациональных органов. Парламент, возможно, президент, будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать», — подчеркнул Лукашенко.

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