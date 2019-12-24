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Путин 25 декабря встретится с членами Кабмина и пообщается с бизнес-кругами РФ

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Путин 25 декабря встретится с членами Кабмина и пообщается с бизнес-кругами РФ

Москва, 24 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящую среду подведет итоги 2019 года и обсудит планы работы правительства страны на ежегодной предновогодней встрече с членами Кабмина РФ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, 25 декабря также пройдет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, во время которого будет изучена динамика и показатели выполнения нацпроектов, а также ход их субсидирования.

Кроме того, согласно данным пресс-службы, после заседания российский лидер примет в Кремле представителей бизнес-кругов РФ.

«На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банковских учреждений, общественных организаций и объединений предпринимателей», — резюмировали в Кремле.

Источник: Пресс-служба Кремля
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