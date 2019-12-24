Forbes составил список самых богатых музыкальных исполнителей за 10 лет

Москва, 24 декабря. Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.

Больше всех за указанный отрезок времени заработал рэпер из США Андре Ромелл Янг, более известный как Dr. Dre. Эксперты издания оценивают состояние музыканта в почти миллиард долларов – 950 миллионов. Исполнитель последнее время не очень активен на творческом поприще – его последний альбом был издан еще четыре года назад. Однако рэпер владеет 20 процентами акций компании Beats Electronics, производящей электронику.

Вслед за ним идет певица в жанре кантри Тейлор Свифт с 825 миллионами долларов. Американка также является лидером в списке наиболее высокооплачиваемых артистов 2019 года.

Третье место в рейтинге заняла также певица из США Бейонсе (685 миллионов долларов). Кроме этого, в список вошли U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Ранее американское издание назвало самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Помимо Тейлор Свифт, заработавшей 185 миллионов долларов, журналисты включили в рейтинг Канье Уэста с заработком в 150 миллионов долларов, Эда Ширана (110 миллионов долларов), The Eagles (100 миллионов долларов), Элтона Джона (84 миллионов долларов) и Jay-Z с Beyonce (у обоих по 81 миллионов долларов). Суммарно десять участников рейтинга заработали более одного миллиарда долларов, передавала «Газета.ру».