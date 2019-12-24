Путин заявил, что армия должна защитить РФ вне зависимости от развития событий в мире

Москва, 24 декабря. Надежная и гарантированная защита России от любых военных угроз должна быть обеспечена вне зависимости от развития событий в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал на заседании коллегии министерства обороны России.

По словам главы государства, главными задачами являются задачи обеспечения обороноспособности России.

«Как бы ни развивались события, неизменной должна быть надежная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз», — подчеркнул Путин.

Он поблагодарил российских военных за четкое выполнение задач и верность государству.

Ранее Путин рассказал, как опыт кампании в Сирии помог РФ укрепить обороноспособность. Путин напомнил, что в САР важный опыт приобрели практически все командиры крупных соединений Сухопутных войск, а также экипажи боевых кораблей и авиации.