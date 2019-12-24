Первый вооруженный «Авангардами» полк заступит на дежурство в ближайшие дни

Москва, 24 декабря. Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард», приступит к несению боевого дежурства в ближайшие дни. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.

«На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард», — сказал министр.

Шойгу также добавил, что в 2020 году на боевое дежурство заступят 22 пусковые установки, оснащенные баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». При этом в 2019 году все ракетные бригады Сухопутных войск РФ были перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

«Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер», — пояснил глава Минобороны РФ.

Он также добавил, что в 2019 году российские войска получили более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения. К настоящему моменту доля современных образцов вооружения в Вооруженных силах РФ составляет более 68%. За минувший год ВС РФ получили более 600 новых танков и боевых бронированных машин, более 140 самолетов и вертолетов, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь боевых кораблей, а также 17 катеров и судов.

Кроме того, в текущем году было начато строительство пяти боевых кораблей. В следующем году буду заложены восемь новых кораблей.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в 2020 году будет завершена модернизация шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС, а также принят на вооружение атомный подводный крейсер «Князь Олег», оснащенный баллистическими ракетами «Булава».