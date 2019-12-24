США хотят сократить готовность авиации к применению ядерного оружия до суток, сказал Шойгу

Москва, 24 декабря. США хотят сократить готовность авиации к применению ядерного оружия до суток. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Вашингтон намерен снизить готовность своих боевых самолетов к применению ядерного оружия с 10 суток до 24 часов. Шойгу также обратил внимание на то, что США испытывают ракетные системы, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Следующим шагом, как заметил глава российского военного ведомства, станет размещение данных ракет в Европе и на Востоке.