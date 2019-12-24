Белоруссии напомнили об опыте Украины в поиске альтернатив российскому газу

Политолог Леонид Савин считает, что глава Белоруссии Александр Лукашенко своими заявлениями о поисках альтернативы российским энергоресурсам пытается «выбить очередную скидку на газ», но Москва не завышает цен.

Президент Белоруссии во вторник заявил, что Минск может заняться поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, если Российская Федерация установит «завышенную» цену на энергоресурсы. При этом глава союзного государства подчеркнул, что уход Белоруссии с российского рынка приведет к значительному росту цен на ресурсы.

«Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю», — сказал Лукашенко.

Альтернативой российскому топливу, по мнению президента Белоруссии, может стать как реверс нефти через Польшу, так и поставки нефти из Саудовской Аравии или США.

«Взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — считает он.

Комментируя заявление Лукашенко, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что ранее Москва не раз видела попытки соседей найти альтернативу российским нефти и газу.

«Да, были уже попытки найти альтернативные источники поставок энергоресурсов, но оказалось, что это гораздо дороже и привело к ощутимым экономическим последствиям в негативном смысле. Та же Украина пыталась покупать сжиженный природный газ, нефть — и чем это закончилось? Мы все привыкли к таким громким заявлениям президента Белоруссии. С одной стороны это выглядит как популистский жест, но с другой стороны есть понимание — это некий торг», — объясняет Савин.

Примечательно, Лукашенко уже заявил, что в 2020 году Белоруссия закупит у Российской Федерации до 22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти. При этом президент отметил, что цены на топливо будут не выше уровня 2019 года.

«У нас по документам практически все вопросы согласованы по взаимоотношениям России и Белоруссии, все по союзному государству, евразийской интеграции, и тут нет особого повода говорить о снижении цен. Есть определенные тарифы и конечно Россия не будет предлагать своим союзникам топливо по завышенной цене, в Москве тоже рационально мыслят и прекрасно понимают политическую и экономическую обстановку в Белоруссии, и Россия не завышает цен. Я надеюсь в Минске понимают, что такое решение может обернуться очень печальными последствиями, которые мы видели на примере Украины», — заключил Савин.

Напомним, в 2019 году истекает срок соглашений о цене поставок российского газа в Белоруссию. Александр Лукашенко не раз заявлял о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому, притом, что цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная — 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.