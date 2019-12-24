Путин назвал "антисемитской свиньей" посла Польши, поддержавшего высылку евреев в Африку

Москва, 24 декабря. Президент России Владимир Путин назвал посла Польши в гитлеровской Германии, поддержавшего идею выслать евреев в Африку, «сволочью» и «антисемитской свиньей».

Российский лидер, выступая на коллегии Минобороны, напомнил, что в 1938 году Гитлер предложил высылать евреев в Африку. Посол Польши в Германии тогда поддержал идею и даже выступил с инициативой поставить памятник фюреру.

«Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — пересказал донесение посла министру иностранных дел Польши Путин.

После этого президент РФ дал довольно резкую оценку фигуре дипломата.

«Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — заявил Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что его задела резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти», принятая в сентябре. Президент РФ отметил, что недопустимо ставит знак равенства между гитлеровской Германией и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма. Он напомнил, что все страны бывшего СССР всегда стремились обеспечить сохранение исторической памяти, так как являются наследниками Советского Союза.

Большая часть документа посвящена критике СССР. В резолюции утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз.