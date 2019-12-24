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Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником стартовала с Байконура

Москва, 24 декабря. Ракета «Протон-М» с разгонным блоком ДМ, а также российским спутником дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 стартовала во вторник. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Отмечается, что ракета вылетела с 81-й площадки космодрома Байконур.

Согласно трансляции, выведение спутника на расчетную орбиту должно произойти в 21.40 по московскому времени.

Ранее ракета-носитель «Протон-М» должна была вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1). Пуск был запланирован с космодрома Байконур 30 сентября. 

Этот коммерческий запуск «Протон-М» должен был стать рекордным по длительности выведения спутников на орбиту. Расчетное время составляло 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

Источник: пресс-служба Роскосмоса
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