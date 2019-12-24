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Прокурора Норильска задержали по подозрению в получении взятки

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Прокурора Норильска задержали по подозрению в получении взятки

Норильск, 24 декабря. Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева задержали в Красноярском крае по подозрению в получении взятки.

Гутаев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Дело ведут следователи пятого СУ СК России, пишет ТАСС. Подробностей по данному инициденту пока нет.

В конце ноября сообщалось, что первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали за взятку.

Еще двух руководителей ОВД «Дорогомилово» задержали за взятку в Москве.

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